«العمل»: الحديث المنسوب لوكيل الوزارة عن رفض المجتمع لكثير من المهن غير صحيح

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله على لسان وكيل الوزارة للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد، الاثنين الماضي، حول أن رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لأسباب غير منطقية يعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين.. غير صحيح.
وأشارت الوزارة..، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن وكيل الوزارة للسياسات العمالية، خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان الموائمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل.
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