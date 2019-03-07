هيونداي تكشف عن سوناتا 2020 الجديدة كليا

:



.

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من سيارتها سوناتا، ويظهر التصميم اختلافا كبيرا عن الشكل “المتحفظ” للجيل الحالي.

ونشرت الشركة مجموعة من الصور عن الإصدار الجديد اليوم الأربعاء شملت التصميم الخارجي، والمقصورة الداخلية..، وقال موقع (سي.نت) إن تصميم أبعاد سقف سوناتا 2020 يجعلها تبدو كسيارة “كوبيه بأربعة أبواب”.

وزادت مساحة سوناتا الجديدة “قليلا” بواقع 45 ميلليمتر في الطول، و35 ميللمتر عرضا كما انخفضت 30 ميلليمتر عن النسخة الحالية، وقال الموقع إن التصميم مستوى من “سيارة العرض” (Le Fil Rouge ( التي عرضتها الشركة في معرض جنيف العام الماضي.

وذكر الموقع إن صورة عدادات السيارة تعتمد على شكل مجنح “مستوى من طائرات الشبح”.

ولم تكشف الشركة بعد عن مواصفات المحرك وناقل الحركة وما إذا كانت ستطرح فئات هجينة أو كهربائية وهو ما يصعب في الوقت الراهن معرفة مدى المنافسة التي ستخوضها السيارة الجديدة أمام تويوتا كامري وهوندا أكورد.

ولم تعلن هيونداي حتى الآن عن موعد طرح سوناتا 2020 في الأسواق لكن بالنظر إلى موعد نشر الصور فإن من المحتمل ظهور السيارة بمعرض نيويورك الشهر المقبل.



