تقني يحذر من برامج وتطبيقات الاستعلام عن «الأرقام»

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حذَّر الخبير التقني والمتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، من خطورة التساهل في التعامل مع تطبيقات الاستعلام عن الأرقام.

وأشار الرحيلي إلى أنه من الممكن أن يتم من خلال بعض هذه التطبيقات الوصول لمعلومات حساسة عن المستخدم منها مقر سكنه.

‏وأوضح أن نموذج عمل برامج وتطبيقات “كشف الأرقام” يعتمد على سحب معلومات المستخدمين بشكل مجاني..؛ ومن ثم إجبارهم على دفع مبالغ لحذف تلك المعلومات أو تغييرها.

