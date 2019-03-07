بلانيت تكشف عن هاتف ذكي بتصميم أسطوري من حقبة التسعينيات

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كشفت شركة “بلانيت كمبيوترز” هاتفها الذكي Cosmo Communicator الجديد، الذي يستلهم تصميم الهاتف الأسطوري نوكيا Communicator في حقبة التسعينيات. وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف Cosmo Communicator، مزود بلوحة مفاتيح QWERTZ منزلقة ومضيئة، كما يدعم شبكة الاتصالات المتنقلة LTE ويعمل بنظام أندرويد 9 المعروف باسم (Pie). وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على كاميرا بدقة 24 ميجا بيكسل وماسح ضوئي لبصمة الأصابع..، وشاشة لمسية قياس 6 بوصة وشاشة حالة قياس 2 بوصة للاستخدام في الوضع المغلق. ومن المقرر طرح هاتف Cosmo Communicator في الأسواق بحلول يونيو المقبل بنحو 600 يورو.





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