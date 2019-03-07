وظائف لحملة الدبلوم بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التقديم عبر هذا الرابط

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، بدء التقديم على وظائف (حارس- المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح..، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: – حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger- At AlUla Protected Areas). الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة. 3- يفضّل الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية. 4- الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي. 5- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م. طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).





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