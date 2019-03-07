13 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

:



.

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق التدريب (الظهران).

. طاهٍ (جدة).

. سائق خدمة نقل الضيوف (جدة).

. مراقب التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

. مسؤول صرف الرواتب (مكة المكرمة).

. فني نجارة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. موظف خدمات الضيافة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. صاقل- صيانة الأعمال الخشبية (مكة المكرمة).

. فني طلاء (مكة المكرمة).

. فني سباكة (مكة المكرمة).

. فني صيانة الآلات (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).

