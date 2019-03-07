أمير القصيم يكرّم 330 طالبًا بـ«جائزة الحبيب» للتفوق العلمي والدراسي

بارك الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، للطلاب المتفوقين والمتميزين في الإدارة العامة لتعليم القصيم، مؤكدًا أن هذا التميز والتفوق في التحصيل الدراسي لم يتحقق إلا بالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للوطن وشبابه، واهتمامها ببناء الإنسان والاستثمار فيه.

وخاطب أمير المنطقة الطلاب قائلًا: «أنتم مفخرة لهذا الوطن، واعتدنا منكم تحقيق الجوائز بمنافسات وزارة التعليم وفي المشاركات الوطنية بالمحافل الدولية»، معربًا عن فخره بمخرجات العملية التعليمية في المنطقة، ومشيدًا بما اتخذته إدارة تعليم القصيم من مبادرات وطنية لتعزيز الأمن الفكري.

كما ثمّن أمير القصيم دعم الوجيه عبدالله الحبيب لأبنائه الطلاب والطالبات، موكدًا أن ذلك يدعو للفخر والاعتزاز ويجسد المواطنة الحقة وعمق الانتماء، سائلاً الله له التوفيق وأن يبارك له في ماله.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن مشعل لحفل تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة «عبدالله بن إبراهيم الحبيب للتفوق العلمي والدراسي» التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بالقصيم ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد صباح اليوم الأربعاء، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، بحضور مدير عام تعليم القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، وداعم الجائزة، الوجيه عبدالله بن إبراهيم الحبيب، وعدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بالمنطقة.

وقام أمير منطقة القصيم بتكريم 307 طلاب بجائزة التفوق الدراسي من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وكرّم 23 طالبًا فائزًا بمسابقة «تعزيز الأمن الفكري» للعام الدراسي 1438/1439هـ.

وبدأ حفل التكريم بالقرآن الكريم، أعقبه عرض مرئي عن تاريخ الجائزة؛ تناول داعم الجائزة الوجيه عبدالله الحبيب ودوره الوطني في دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين خلال أربع سنوات ماضية لقطاع البنين، وتمديد الدعم لأربع سنوات قادمة ليشمل قطاعي البنين والبنات، والأثر العلمي والتربوي الذي انعكس على الميدان التعليمي.

ثم شاهد أمير القصيم مشهدًا تمثيليًا بعنوان «رؤية ومستقبل» يحكي أهمية الطموح والدافعية لدى الطالب للتعلم ومواكبة «رؤية المملكة 2030»؛ ليصبح الطالب أحد مقومات تقدم الوطن وازدهاره.

ثم تم عرض أوبريت «المجد والعليا» الذي تحدث عبر عدة لوحات عن الإنجازات في منطقة القصيم بقيادة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة، ودور تعليم المنطقة الفاعل في تهيئة أبناء الوطن وتحصينهم علميًا وتربويًا للمستقبل.

أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن «تعزيز الأمن الفكري» والجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتعليم بالقصيم لحماية أفكار الطلاب من المؤثرات السلبية، تفعيلًا لحملة أمير القصيم في مرحلتها الثانية، وعرض لنتائج المسابقة.

وكرّم الأمير فيصل بن مشعل مدير مركز التنمية الاجتماعية في بريدة؛ نظير استضافة المركز لحفل تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عبدالله الحبيب للتفوق العلمي والدراسي، كما كرّم أمين الجائزة بندر بن أحمد الرشودي؛ تقديرًا لجهوده في نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها.

ثم كرّم داعم الجائزة الوجيه عبدالله الحبيب بدرع التعليم، و نجله رجل الأعمال ياسر الحبيب؛ لدورهما في دعم مسيرة التفوق في المنطقة، كما تسلم درعًا تكريميًا من المدير العام للتعليم بالقصيم، عرفانًا وتقديرًا لرعايته للجائزة ودعمه المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة.

من جانبه، أعرب الوجيه عبدالله بن إبراهيم الحبيب، عن جزيل شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على حضوره ورعايته للجائزة، معتبرًا ذلك تتويجًا لمسيرتها، مؤكدًا أن دعمهم للجائزة استشعار لدور رجال الأعمال تجاه أبناء الوطن في دعم تعزيز التفوق العلمي والدراسي.

وبدوره، أكد مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان، أن رعاية أمير منطقة القصيم لحفل جائزة الوجيه عبدالله بن إبراهيم الحبيب للتفوق العلمي والدراسي، تجسد دعمه للمشهد التعليمي بالمنطقة، واهتمامه وحرصه الدائم على استمرار مسيرة التفوق للطلاب والطالبات.

وأشار الركيان إلى أن دعم الوجيه عبدالله الحبيب لمسيرة التفوق العلمي والدراسي، يؤكد عمق الانتماء وصدق والمواطنة، وشراكته مع الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، ترجمة لمضامين رؤية قادة البلاد في دعم العلم وأهله، مقدمًا له الشكر والتقدير على ما يبذله من عطاء ودعم، كما قدم الركيان الشكر والتقدير لمدير ومشرفي إدارة التوجيه والإرشاد على إنجاح حفل جائزة عبدالله بن إبراهيم الحبيب للتفوق العلمي والدراسي، وتحقيق الجائزة لأهدافها ومقاصدها في الميدان التعليمي، بما أسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم.