اقتصادي / مدير السعودية اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية يؤكد أهمية التنوع الاقتصادي في الدول النفطية



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أهمية التنوع الاقتصادي في الدول النفطية و تنويع الموارد ومصادر الدخل بها، مطالبًا بأن يكون التنوع الاقتصادي سياسات عامة للدول لابد أن تلتزم بها و تطبقها وتتأكد أن تحقق أهدافها.

وقال الدكتور القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن هذا هو المؤتمر الثاني للنفط و الغاز و الصناعة ذات الصلة و الذي يعقد بهدف طرح القضايا ذات الصلة بإدارة هذا المورد والتي تعد أهم من المورد نفسه من خلال توفير منصة للحوار والنقاش حول القضايا و التحديات ذات الصلة بالإدارة الفاعلة لمورد النفط والغاز و كيف يمكن الاستفادة منها في الصناعات الأخرى وكيف يمكن تطوير العلاقات الثنائية بين الدول العربية في هذا الشأن.

وأشاد في تصريحه بتجربة المملكة المتميزة في الصناعات البتروكيماوية وتوظيف المنتجات من النفط بما يحقق قيمة مضافة في الاقتصاد، معربًا عن أمله في أن تتوسع المملكة في هذا المجال ومعها دول الخليج والوطن العربي.

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02:08ت م

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القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أهمية التنوع الاقتصادي في الدول النفطية و تنويع الموارد ومصادر الدخل بها، مطالبًا بأن يكون التنوع الاقتصادي سياسات عامة للدول لابد أن تلتزم بها و تطبقها وتتأكد أن تحقق أهدافها.وقال الدكتور القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم على هامش أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني (كفاءة استخدام النفط و الغاز و الصناعات ذات الصلة في الدول العربية) الذي عقد بالقاهرة، إن النفط نعمة كبيرة ولكن لا يجب أن يكون المصدر الوحيد مؤكدًا أن الأمر ليس التنويع فقط و عدم الاعتماد على مصدر واحد و إنما توظيف النفط بالشكل المناسب وليس بيعه كمواد خام.وأشار إلى أن هذا هو المؤتمر الثاني للنفط و الغاز و الصناعة ذات الصلة و الذي يعقد بهدف طرح القضايا ذات الصلة بإدارة هذا المورد والتي تعد أهم من المورد نفسه من خلال توفير منصة للحوار والنقاش حول القضايا و التحديات ذات الصلة بالإدارة الفاعلة لمورد النفط والغاز و كيف يمكن الاستفادة منها في الصناعات الأخرى وكيف يمكن تطوير العلاقات الثنائية بين الدول العربية في هذا الشأن.وأشاد في تصريحه بتجربة المملكة المتميزة في الصناعات البتروكيماوية وتوظيف المنتجات من النفط بما يحقق قيمة مضافة في الاقتصاد، معربًا عن أمله في أن تتوسع المملكة في هذا المجال ومعها دول الخليج والوطن العربي.// انتهى //02:08ت م0339

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