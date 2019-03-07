تقديم شكوى ديوان المظالم..خطوات تقديم دعوى قضائية إلكترونياً عبر بوابة ديوان المظالم

خطوات تقديم دعوى قضائية ديوان المظالم إلكترونياً، وذلك عبر بوابة ديوان المظالم وهو هيئة قضائية مختص بذاته يوفر العديد من الخدمات القضائية منها تقديم شكوى لديوان المظالم وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذول بدلاً من الذهاب إلى المحاكم أصبح الأمر أكثر سهولة بطريقة إلكترونية، ويعد ديوان المظالم إحدى رموز العدل في المملكة ودائما يسعى لنشر الحق بين المواطنين والبت في المشاكل والحكم بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لكي يشعر المواطن بالأمان والعيش في استقرار وسلام في وطنهم.

تسجيل ديوان المظالم وتقديم دعوى قضائية إلكترونياً

ديوان المظالم هو هيئة قضائية مستقلة يهدف بتأسيس قيم الرقابة القضائية والإنصاف بالعدل في شتى الأمور، وذلك بإتاحة الموقع الإلكتروني للمواطنين بتقديم دعوى قضائية أو شكوى لديوان المظالم إلكترونياُ وذلك من خلال التسجيل في ديوان المظالم، وبعدها يمكن أيضاً الاستعلام عن الدعوى القضائية من خلال نظام مٌعين، حيث تتألف محاكم ديوان المظالم إلى ثلاثة فروع.

محاكم ديوان المظالم هي:-

1- المحكمة الإدارية العليا:- مهمتها إصدار الأحكام الموجهة لمحاكم الاستئناف الإدارية في حالة الدعاوى المقدمة لأي من المخالفات مثل ( الشريعة الإسلامية -أحد المبادئ القضائية الصادرة – الخطأ في فض الحدث – الفصل في خلاف ما بطريقة مخالفة لحكم آخر أو فض النزاع بين الطرفين).

2- المحكمة الاستئنافية :- ومهمتها اتخاذ القرارات بشأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية القابلة للاستئناف، ثم بعدها الاستماع لأطراف النزاع بحسب الإجراءات النظامية.

3- المحاكم الإدارية :- تطبق المادة الثالثة عشر من قانون ديوان المظالم، وهي تختص بعدة حالات ( الدعوى الخاصة بالحقوق العسكريين والموظفين الحكوميين والأجهزة المعنوية العامة – الدعوى التعويضية- دعاوى إلغاء القرارات النهائية – الدعاوى المرتبطة بالعقود – الدعاوى التأديبية).

خطوات تقديم دعوى قضائية ديوان المظالم