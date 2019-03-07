“إنطلاق” برنامج سند محمد بن سلمان | شروط التسجيل ومنهجية برنامج سند الزواج…. اعرف...

المملكة العربية السعودية تسعى دائمًا إلى توفير العديد من الخدمات والمبادرات الخدمية إلى مواطنيها فقد قدمت مؤخرًا مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان أو مبادرة سند للزواج والتي تولاها الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى إعانة المتزوجين حديثًا.

تعرف على مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان

توفر مبادرة “سند محمد بن سلمان أو برنامج سند للزواج جميع احتياجات المواطنين بالمملكة العربية السعودية المتزوجين حديثًا، وقد أقام هذا المشروع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بنفسه، وبتمويل شخصي منه، وذلك لدعم المتزوجين حديثًا، ومحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

كما أن الهدف من مبادرة سند للزواج تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على دعم المجتمع من خلال الخدمات والقطاعات الغير ربحية.

مبادرة سند الزواج

وهي المرحلة الأولى من مبادرة سند محمد بن سلمان والتي تحقق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، كما أنها تسعى إلى تشجيع الشباب المتزوج حديثًا وإعانتهم، وإعانة الشباب الغير قادر على الزواج.

منهجية مبادرة سند 1440

شروط التسجيل في مبادرة سند الزواج وكيفية التسجيل

حتى يتم التقديم في هذه المبادرة لا بد أن تحقق الشروط التالية في المتقدمين:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية. ألا تزيد أعمارهم عن 40 عام ولا تقل عن 21 عام وهذا بالنسبة للزوج، أما الزوجة فلا يزيد عمرها عن 40 عام، ولا يقل عن 21 عام. أن يكون هذا هو الزواج الأول للمواطنين السعوديين. ألا تقل شهادة المتقدم عن الثانوية العامة. ألا تزيد مدة الزواج عن عام. ألا يزيد الراتب الشهري للمواطن عن 4000 ريال سعودي. ألا يكون مهر العروس متجاوز خمسين ألف ريال سعودي. تُعطى الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

تعرف على الفئات الخاصة ذات الأولوية للحصول على سند الزواج 1440

لتوضيح برنامج سند 1440 وشروط الأهلية إليكم الفيديو الآتي:

بالصور طريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج

الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

قراءة الشروط والقوانين والتأكد من مطابقتها.

استكمال جميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

خطوات مطابقة البيانات في مبادرة سند للزواج

تتم بعد تلقي المستفيد من برنامج سند للزواج إشعار بمطابقة البيانات، حيث يتم بعد وصول بريد بتحديث حالتك، ويتم الذهاب إلى آخر تحديث للطلب، ومتابعة إستكمال المعلومات البنكية، وبعدها يتم ملء الاستبيان.

رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان 1440

للتسجيل في مبادرة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان “سند الزواج”، بشكل مباشر برقم الهوية من خلال رابط التسجيل في برنامج سند للزواج .