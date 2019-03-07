، "الفالح": طرح "أرامكو" للاكتتاب يشمل جميع مكوناتها بعد سنتَيْن من استحواذها على "سابك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن السعودية حققت تقدمًا مذهلاً في قطاع الصناعات التحويلية والمشتقات البترولية

أكد خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن كل ما تملكه شركة أرامكو من مصافٍ وشركات تابعة سيكون متاحًا للمساهمين من داخل السعودية وخارجها. وكشف عن الخطة الزمنية المتوقعة لطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "الفالح" خلال زيارته مساء أمس الأربعاء لمصانع صدارة وساتورب في الجبيل الصناعية أنه يجري العمل على طرح أرامكو للاكتتاب بعد سنتين من استحواذ أرامكو على أسهم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأشار الفالح إلى أن السعودية الآن تعدت مرحلة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالمشتقات البترولية؛ إذ تصدِّر حاليًا المشتقات البترولية إلى عدد من دول العالم؛ إذ تنتج من 7 إلى 8 ملايين برميل خام يوميًّا، وتصدِّر نحو مليون برميل يوميًّا إلى مختلف الأسواق العالمية. مشيرًا إلى سعيهم لرفع نسبة التصدير خلال السنوات القادمة.

وأشاد بالتقدم المذهل الذي تحققه السعودية في مجال الصناعات التحويلية مؤكدًا أن مصانع السعودية الآن تنتج أكثر من 60٪ من المواد المستخدمة في صناعة مكونات السيارات، إضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى.

ولفت الفالح إلى أن السعودية تعمل على بناء مصانع لإنتاج النحاس في مدينة رأس الخير، كما ستنتج الألمنيوم والأسلاك الكهربائية والعوازل؛ ما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال زيارته شركة ساتورب بمدينة الجبيل الصناعية التي اطلع خلالها على سير العمل بها، واستمع لعرض تناول أبرز المعلومات والإنجازات وخطوات الشركة المستقبلية.. كما يستكمل غدًا جولته بمدينة رأس الخير الصناعية للوقوف على المشروعات القائمة والمشروعات التوسعية.