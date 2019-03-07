، قصة وفاء مؤثرة لعامل هندي لكفيله الذي عمل لديه 15 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أمين" أصر على المشاركة في غسله ودفنه واستقبال المعزين فيه

في صورة جديدة من صور الإخلاص والوفاء التي يُظهرها الوافدون لكفلائهم السعوديين، أصر العامل الهندي "أمين" على المشاركة في غسيل ودفن جثمان كفيله السعودي واستقبال المعزين فيه.

تفصيلاً؛ قال المواطن محمد الحلافي لـ"الخليج 365"، إن جده "سعد بن جبار الحلافي" توفي قبل ثلاثة أيام في قرية "الفوهة" التابعة لمركز البشائر، شمال منطقة عسير، وكان وافد هندي يدعى "أمين" يعمل لدى جده لقرابة 15 عامًا، مفيدًا بأن العامل الهندي "أمين" أصرّ على المشاركة في غٌسل كفيله وحضور عملية الدفن واستقبال العزاء فيه.

وأضاف: حاول "أمين" إحضار وجبة لإطعام ذوي المتوفى، مفيدًا بأن الأخلاق العالية للعامل الهندي جعلته محبوبًا لدى كفيله المسن، لينعكس ذلك على العلاقة بينهما، مشيرًا إلى أن علاقتهما الطيبة لم تنتهِ بوفاة الجد حيث ظل العامل على وفائه متأثرًا برحيل كفيله.