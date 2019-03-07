، مانشستر يونايتد يحقق "ريمونتادا" تاريخية ويقصي باريس من دوري الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتحقيق ريمونتادا تاريخية بعدما تغلب على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء "في إياب ثمن النهائي ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف الشياطين الحمر النجم البلجيكي لوكاكو هدفين بالدقائق (2 و30) وماركوس راشفورد بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من ركلة جزاء فيما أحرز هدف باريس سان جيرمان خوان برنات في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز ضمن مانشستر يونايتد تأهله إلى الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته ذهابًا على ملعبه بثنائية نظيفة.