محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان تعود أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للركض مجددًا في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين، ويقص الفريق الأول بنادي الشباب شريط هذه الجولة مع نظيره الفيصلي عندما يلتقيان مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض عند الساعة 6:30 م، ويحتل الشباب قبل هذه المواجهة المركز الثالث برصيد 40 نقطة ويسعى لإبقاء فارق النقطة بينه وبين التعاون لمواصلة التشبث بأمل المقعد الآسيوي، على الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة وسيقفز للمركز السابع في حال تحقيق فوز على الشباب بشرط تعثر الفتح يوم السبت أمام الباطن.

وعند الساعة 8:30 من مساء اليوم تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم لمتابعة ديربي القصيم بين فريقي الرائد والتعاون، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الشباب، فيما يدخل الرائد برصيد 25 نقطة في المركز العاشر ويطمح الرائد في هذه المواجهة لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر بعدم الدخول في معمعة الحسابات المعقدة لأندية الهبوط، ويتضح فارق الطموح بين طموح التعاون الذي يسعى للمنافسة على المقعد الآسيوي فيما يطمح فريق الرائد لضمان التقدم نحو مراكز الدفء.

الشباب يسعى للتشبث بالمقعد الآسيوي أمام الفيصلي .. وديربي القصيم بين المركز الثالث والبقاء عبدالله الشهري الخليج 365 2019-03-07 تعود أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للركض مجددًا في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين، ويقص الفريق الأول بنادي الشباب شريط هذه الجولة مع نظيره الفيصلي عندما يلتقيان مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض عند الساعة 6:30 م، ويحتل الشباب قبل هذه المواجهة المركز الثالث برصيد 40 نقطة ويسعى لإبقاء فارق النقطة بينه وبين التعاون لمواصلة التشبث بأمل المقعد الآسيوي، على الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة وسيقفز للمركز السابع في حال تحقيق فوز على الشباب بشرط تعثر الفتح يوم السبت أمام الباطن.

وعند الساعة 8:30 من مساء اليوم تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم لمتابعة ديربي القصيم بين فريقي الرائد والتعاون، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الشباب، فيما يدخل الرائد برصيد 25 نقطة في المركز العاشر ويطمح الرائد في هذه المواجهة لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر بعدم الدخول في معمعة الحسابات المعقدة لأندية الهبوط، ويتضح فارق الطموح بين طموح التعاون الذي يسعى للمنافسة على المقعد الآسيوي فيما يطمح فريق الرائد لضمان التقدم نحو مراكز الدفء. 07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440 01:32 AM في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان تعود أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للركض مجددًا في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين، ويقص الفريق الأول بنادي الشباب شريط هذه الجولة مع نظيره الفيصلي عندما يلتقيان مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض عند الساعة 6:30 م، ويحتل الشباب قبل هذه المواجهة المركز الثالث برصيد 40 نقطة ويسعى لإبقاء فارق النقطة بينه وبين التعاون لمواصلة التشبث بأمل المقعد الآسيوي، على الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة وسيقفز للمركز السابع في حال تحقيق فوز على الشباب بشرط تعثر الفتح يوم السبت أمام الباطن.

وعند الساعة 8:30 من مساء اليوم تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم لمتابعة ديربي القصيم بين فريقي الرائد والتعاون، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الشباب، فيما يدخل الرائد برصيد 25 نقطة في المركز العاشر ويطمح الرائد في هذه المواجهة لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر بعدم الدخول في معمعة الحسابات المعقدة لأندية الهبوط، ويتضح فارق الطموح بين طموح التعاون الذي يسعى للمنافسة على المقعد الآسيوي فيما يطمح فريق الرائد لضمان التقدم نحو مراكز الدفء.

، الشباب يسعى للتشبث بالمقعد الآسيوي أمام الفيصلي .. وديربي القصيم بين المركز الثالث والبقاء ،

المصدر : الخليج 365

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