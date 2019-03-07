، "المنيع" بعد مقطع محاكمتها الشهير: فوجئت من ردود الفعل على الفيديو.. وكانت إيجابية جدًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل وهي تظهر مبتسمة أمام القاضي

نفت تهاني المنيع (25 عامًا) صاحبة مقطع المحاكمة من قاضٍ أمريكي، الذي جرى تداوله بشكل كبير، علمها بوجود تصوير أثناء محاكمتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع وجود الكاميرات في المحكمة لأسباب توثيقية وأمنية.

وتفصيلاً، أكدت "المنيع" خلال حديثها أمس لبرنامج معالي المواطن أنها فوجئت وذُهلت بأن مقطع الجلسة نُشر في قناة أمريكية، وانتشر بعد ذلك على نطاق واسع في وسائل التواصل بعد أن تمت ترجمته إلى العربية.

وقالت: "تخرجت ورجعت للسعودية منذ شهر ونصف الشهر، والمخالفة المرورية كانت بسيطة، وتتعلق بموقف السيارة؛ إذ كان من المفترض ألا أقف أمام المنزل".

وأضافت: "ارتكبت ست مخالفات، قيمة كل واحدة منها 25 دولارًا، ما يقارب 90 ريالاً سعوديًّا. وبسبب تأخُّري في الدفع تضاعفت إلى 1200 ريال، وكنت ملزمة بالذهاب للمحكمة".

وظهرت "المنيع" في الفيديو الذي شهد رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل وهي تقف مبتسمة أمام القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الذي يوصف بالقاضي الرحيم؛ ليقرر في نهاية الجلسة إعفاءها من الغرامات، ويحقق مقطع الفيديو الذي نشرته المحكمة على حسابها في موقع "يوتيوب" أكثر من نصف مليون مشاهدة.