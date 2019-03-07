، جامعة أم القرى تبحث المشاكل الطبية للسعوديين في مساراتها الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كأبحاث التطعيمات المخصصة للأطفال والكبار وموضوعات العلاج الطبيعي:

لامست البحوث العلمية في المسارات الصحية للقاء العلمي العاشر في جامعة أم القرى واقع المجتمع السعودي، حيث ركزت على الموضوعات التي يعيشها المواطنون يومياً في مجتمعهم كأبحاث التطعيمات المخصصة للأطفال والكبار، إضافة إلى أبحاث أخرى تختص بموضوعات العلاج الطبيعي وطرقه واستخداماته.

وكانت الجامعة ركزت من خلال مسابقاتها على تناول الموضوعات والأبحاث التي تؤثر بشكل مباشرى على الواقع المعاش في المملكة، وتناول الدراسات التي يمكن أن تسهم إيجاباً في تحول تلك الأبحاث إلى حلول لإشكالات يعانيها المجتمع، إضافة إلى استحداث خدمات علاجية متميزة في مجالات التمريض والصيدلة وغيرها.

وأوضح رئيس قسم التحكيم ومسار العلوم الصحية الدكتور ماهر انديجاني لـ"الخليج 365"، أن المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها في الملتقى العلمي سواء الطبية أو العلمية، أو الأبحاث المقدمة في مسار العلوم الصحية والصيدلة والتمريض مرتبطة دائما بالمجتمع، ما يزيد من قيمتها وأهميتها، إضافة إلى أنها أبحاث علمية ممتازة للغاية.

وأشار إلى أن بعض الأبحاث تستطيع المشاركة في المؤتمرات المحلية وبعض المؤتمرات الدولية، حيث إن مستوى المشاركات والتنافس في ذلك المسار كان عالياً للغاية، لملامسة بعض الأبحاث لواقع المجتمع بشكل مباشر، خصوصاً المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة.

ولفت الدكتور انديجاني إلى أن من ضمن البحوث المقدمة مواضيع تتعلق بأمور تكثر عنها التساؤلات في الآونة الأخيرة كالتطعيمات، مبيناً أن توصيات البحوث ستساعد وتساهم بإذن الله في علاج هذه المشكلة، كما ورد في بعض الأبحاث العلمية تناول مرض الباركنسوز، والرعشة، وهي مرض الرعاش، حيث قدمت دراسة تبين ماهية الجينات المسببة لذلك المرض، إضافة إلى أبحاث أخرى عن العلاج الطبيعي لآلام الرقبة، وآلام الظهر، وأبحاث أخرى لكلية الصيدلة أيضاً في بعض الأدوية، وجميع تلك الأبحاث تساهم بشكل عام في الإثراء العلمي العالمي وليس فقط المجتمعي.

وبين الدكتور انديجاني أن غالبية البحوث المقدمة كانت من طرف شطر الطالبات، متمنياً أن تدعم الكليات الطلاب، وتحثهم على المشاركة، لما في ذلك من خبرات سيكتسبوها مستقبلاً في المجالات الطبية، مؤكداً أن الأبحاث الفائز متقاربة في الدرجات، وجميعها تستحق الحصول على المركز الأول، إلا أن لجنة تقييم الدرجات تعتمد آلية محددة لوضع الدرجات بشكل عادل لجميع الطلاب والطالبات.‫