، والد المعاقين عقليًّا الخمسة بمكة: أقطع 600 كلم أسبوعيًّا لزيارة اثنين من أبنائي بالقنفذة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب المسؤولين بالوقوف على معاناته ونقلهما وقبول الآخرين بـ"تأهيل مكة"

وجد المسن "مصلح الزهراني"، عائل الأبناء الخمسة المعاقين عقليًّا، الذي يقطن مكة المكرمة، نفسه بعد عام من وقوف لجنة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالته حينها أمام معاناة جديدة، تتمثل في بُعد ومشقة المسافة بعدما تم قبول اثنَيْن من أبنائه الخمسة بمركز تأهيل القنفذة؛ ما يعني أنه مضطر لقطع مسافة من مكة للقنفذة تصل إلى 600 كلم ذهابًا وإيابًا بشكل أسبوعي من أجل زيارتهما.

وقال "الزهراني" في تصريح إلى "الخليج 365"، وهو يعبِّر عن معاناته مع أولاده المعاقين عقليًّا: "كنتُ أتمنى من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عند زيارتهم لي في منزلي العام الماضي بالعاصمة المقدسة أن يخففوا من معاناتي ووطأة الألم، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن تمت إحالة اثنين من أبنائي الخمسة لتأهيل القنفذة وسط اعتذار تأهيل مكة عن عدم قبول الحالات دون معرفة الأسباب".

وأضاف: "أصبحتُ مضطرًّا بشكل أسبوعي لرؤيتهما وزيارتهما في القنفذة؛ ما يعني أنني أمام معاناة أخرى، تتمثل في بُعد وطول المسافة؛ إذ أقطع قرابة 600 كلم ذهابًا وإيابًا".

وطالب العم "مصلح الزهراني" مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة الوقوف على معاناته، وتحويل ابنيه من القنفذة إلى مكة حيث مقر سكنه، كما طالب بقبول الثلاثة الباقين الذين هم بحاجة ماسة للرعاية، ولاسيما أنه لا يستطيع تقديم الرعاية لهم لكِبَر سنه، وقلة حيلته، كما أنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم؛ إذ يعانون جميعًا إعاقة عقلية؛ تمنعهم من الاهتمام بأنفسهم حتى في أبسط الأمور، بما في ذلك الذهاب لدورات المياه.

وكانت لجنة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة قد زارت المسن مصلح الزهراني من سكان العاصمة المقدسة العام الماضي، الذي يعول خمسة معاقين، بعد أن ظَهر حينها في مقطع فيديو يشكو فيه عدم قبول أبنائه الخمسة في مركز التأهيل الشامل بمكة، وطلب دراسة حالته.

ويعاني الأبناء الخمسة، وهم: صالح (35 عامًا) وماجد (28عامًا)، ورشاد (20 عامًا)، وأمجد (17 عامًا) وريان (14 عامًا)، إعاقةً عقلية وحركية؛ تمنعهم من الاهتمام بأنفسهم.