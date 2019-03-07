، بالصور.. الكشف عن بوجاتي لافواتيور نوار أغلى سيارة في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يوجد منها إلا واحدة فقط.. وقد تم بيعها بمبلغ 16.7 مليون يورو

عبدالملك سرور- الخليج 365: دشنت العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة بوجاتي طرازها النادر بوغاتي لا فواتور نوار – Bugatti La Voiture Noire وتعني بالعربية "السيارة السوداء" وتعد أغلى سيارة في العالم وتم تدشينها في فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 ولا يوجد منها إلا سيارة واحدة فقط، وقد تم بيع السيارة بمبلغ 16.7 مليون يورو أي ما يعادل 70.8 مليون ريال سعودي.

محرك السيارة 16 سلندر بسعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية تولد 1,500 حصان وعزم 1,600 نيوتن.متر، وهو نفس المحرك المستخدم ببوغاتي تشيرون وكذلك بوغاتي ديفو والذي انسحب منها لقب أغلى سيارة ببوغاتي حيث استمر معها اللقب لعدة أشهر فقط.

وتظهر السيارة بمظهر خارق رياضي وهيكل خارجي مغطى باللون الأسود اللامع والمصنوع من الكاربون فايبر، ويلاحظ في تصميم السيارة الاهتمام بالانسيابية فنجد أن المصدات مدمجة كجزء متداخل من الهيكل، وتظهر خلفية السيارة بالعوادم الستة البارزة وكذلك المصابيح الممتدة بشكل انسيابي.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن المشتري هو المليونير فرديناند بيتش واحد من أساطير عالم صناعة السيارات وهو رئيس مجموعة فولكس واجن السابق.