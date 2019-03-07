بالصور: بعد إصابته في حـادث عرضي.. طيران الأمن يخلي أحد منظمي قافلة “ركايب” بالربع...

تمكّنت فرق الإخلاء الطبي الآمن التابعة للقيادة العامة للطيران، مساء أمس الثلاثاء، من تنفيذ إخلاء طبي جوي لأحد منظمي قافلة “ركايب” التابعة لنادي الإبل. جاء ذلك بعد تعرّض منظم القافلة لحادث عرضي في مقر قافلة ركايب بالربع الخالي استدعى إخلاءه ونقله لمستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني بمحافظة الأحساء، بمساعدة فريق طبي إسعافي.

وينظم نادي الإبل السعودي رحلات قافلة ركايب الاستكشافية عبر الربع الخالي في مسيرة على ظهور الجمال لاكتشاف هذا الجزء من المملكة، والتعرف على ثرواته الطبيعية والتراثية وطبيعته المناخية والجغرافية.