ضبطت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مصنعًا يحول زيت السيارات إلى عسل، ومن ثم يتم تصديره إلى الأسواق المحلية والعربية والإسلامية.
ووثق مقطع فيديو متداول، ضبط المصنع، وما يحويه من أدوات ومكونات غير صالحة ومنتهية الصلاحية في تكوين العسل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ضبط مصنع يحول زيت السيارات إلى عسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.