شاهد: ضبط مصنع يحول زيت السيارات إلى عسل

ضبطت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مصنعًا يحول زيت السيارات إلى عسل، ومن ثم يتم تصديره إلى الأسواق المحلية والعربية والإسلامية.

ووثق مقطع فيديو متداول، ضبط المصنع، وما يحويه من أدوات ومكونات غير صالحة ومنتهية الصلاحية في تكوين العسل.