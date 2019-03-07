الحصيني يتوقع انخفاضًا بالحرارة من 5 إلى 7 درجات.. الخميس

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية، غدًا الخميس، وعودة الأجواء الباردة نهاية هذا الأسبوع.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتوقع غدًا الخميس، رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال وشرق الرياض والشرقية وبين جدة ومكة.. لبسوا عيالكم "الوسطى والشمالية"».

وأضاف الحصيني، «متوقع انخفاض في الحرارة من 5 إلى7 درجات مئوية وعودة الأجواء الباردة نهاية هذا الأسبوع إلى أن يصرفها الله».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس الغد، الخميس، أن منطقتي «المدينة المنورة، ومكة المكرمة» ستتأثرا بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل نجران أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب تبوك وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.