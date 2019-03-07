أكد أن أقصى العقوبات تنتظرهما..
أعلن المرور السعودي، القبض على قائدَيْ مركبتَيْن مَارَسَا التفحيط في الطريق؛ مُعرِّضين حياتهما وحياة قائدي المركبات للخطر.
وأشار المرور السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «مرور منطقة عسير ألقى القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الطريق العام، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وسيتم استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور».
وفي تغريدة أخرى، قال المرور: «مرور منطقة تبوك يقبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وسيتم استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور».
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يطيح بـ«مُفحطين» عرّضا حياة الآخرين للخطر في عسير وتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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