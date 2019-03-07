أمير المدينة المنورة يشدّد على استعداد كل الجهات لموسم الحج المقبل

شدَّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، على أهمية جاهزية واستعداد كل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل 1440ه؛ لتنفيذ الخطط والبرامج التشغيلية الموضوعة، واستثمار الخبرة المتراكمة في شتى المجالات البشرية والمادية؛ لإنجاح موسم الحج المقبل.

وأشار أمير منطقة المدينة المنورة، إلى ضرورة تكثيف الجاهزية خلال ما تبقى من موسم العمرة، وذروة الموسم في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف الأمير فيصل بن سلمان، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي، جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين كل قطاعات الدولة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوّار المسجد النبوي الشريف.

كما اطلع أمير منطقة المدينة المنورة على إحصائيات ومؤشرات أعداد المعتمرين، التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة.

وعقب ذلك، استعرضت اللجنة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وأصدرت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.