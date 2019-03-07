شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى العلمي الـ19 يُناقش مبادرات خدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) جلسات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة، خلال الفترة 29 - 30 /6 /1440هـ، الموافق 6 - 7 مارس الجاري في قاعة جامعة طيبة الكبرى بالمدينة المنورة، بحضور مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ومدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بمنظومة الحج والعمرة.

وناقشت الجلسة الأولى محور «الدراسات الإنسانية والإعلامية»، والتي رأسها مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي، وتطرقت ورقة الدكتور إبراهيم عامر من جامعة الطائف إلى «الصورة المثالية للحاج كما يرسمها النظم القرآني»، فيما تطرق عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي برهمين في ورقته العلمية إلى «خدمة الحشود: مطلح جديد من منظور الهندسة الاجتماعية.. بالتطبيق على المسجد الحرام».

وتحدثت في الجلسة العلمية الأولى باحثة جامعة أم القرى الدكتورة سمية شرف حول «ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة»، وقدمت الباحثة فوزية الزهراني ورقتها العملية بعنوان «استخدام نموذج التفاعل المتكامل لسرد قصص التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة»، واختُتمت الجلسة بورقة مروان سلطان التي قدمها في «تطبيق نظام التعلم القائم على الألعاب لتسهيل مناسك الحج والعمرة».

وعُقدت الجلسة العلمية الثانية في محور «البيئة والصحة»، ورأسها وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، وتحدث فيها محمد الصفيان من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدالرحيم الحمادي من الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة حول «تأثير نوع خامات الإحرام على البيئة والأداء والاستدامة»، وقدم الدكتور إبراهيم عبدالرحيم الباحث من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بحثاً علمياً بعنوان «تقييم الموضوع البيئي والصحي بميقات ذي الحليفة خلال موسم حج 1438هـ»، أما الدكتور حسن هريدي من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، فقدم ورقة عمل بعنوان «مدى التزام الحجاج والمعتمرين بالتطعيم بلقاح الانفلونزا وأسباب عدم تلقي اللقاح للعام 1439هـ بمكة المكرمة».

وتناولت ورقة الدكتور سجى البلوي من جامعة الملك عبدالعزيز «استخدام منهجية (لين) لتلبية الاحتياجات الغذائية للحجاج والحد من هدر الطعام في الحج والعمرة»، وقدَّم باحث معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبدالله السباعي، ورقة عمل بعنوان «تقييم منظومة إدارة النفايات الصلبة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان».

فيما تطرقت الجلسة العلمية الثالثة لمحور «المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن»، والتي رأسها مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، إلى المبادرة المقدمة من الباحث بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبدالله عبدالرحمن، حول «مشكلة الافتراش في المسجد النبوي في رمضان أثناء الاعتكاف: الأسباب والحلول».