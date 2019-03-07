“هنا” وظائف جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل| وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة الامام...

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، هي ما سيبحث عنه غداً كل السعوديون الراغبون في العمل، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة سعودية تأسست عام 1975، تقع شمال حي الراكة الواقع على واجهة الخليج العربي، وتحتوي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على 21 كلية ويدرس بها نحو 45 ألف طالب وطالبة.

وفي إطار متابعتنا الدائمة والمستمرة للشأن السعودي، سنتناول كل ما يهمكم البحث عنه حول وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالإضافة إلى كيفية التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فتابعونا.

وظائف جامعة الأمير عبد الرحمن بن فيصل 1440

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن وظائف أكاديمية بدرجة (معيد ومحاضر) للرجال والنساء، على أن يبدأ التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ابتداءً من الغد الخميس 14/3/1440 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 21/3/1440 وذلك عن طريق موقع الجامعة الرئيسي.

شروط وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واشترطت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عدة شروط للوظائف الأكاديمية (معيد،محاضر) وهي كالتالي:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. للمتقدم على درجة معيد أن يكون حاصلاً على درجة البكالريوس من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً كحد أدنى بطريقة الدراسة بانتظام مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات الغير سعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

للمتقدم على وظيفة محاضر أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير، وتقدير جيد جداً في درجة البكالريوس كحد أدنى في تخصص الهندسة الطبية الحيوية بطريقة الدراسة بانتظام مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات الغير سعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 سنة على وظيفة معيد، وألا يتجاوز 34 سنة وقت التقديم على وظيفة محاضر. أن يقدم على الأقل رسالتي توصية ذات علاقة بطلب التعيين، من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية. التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي، وذلك خلال السنتين الأولتين لممارسته لمهام وظيفته.

لا يجب أن يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاده مباشرة.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يتم تقديم ملف طلب التعيين في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين معيد واتباع الإجراءات الموضحة عند التقديم. يتم تقديم ملف طلب التعيين في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين محاضر واتباع الإجراءات الموضحة عند التقديم. سيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دونت فيها معلومات غير دقيقة.

رابط التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يمكنكم الأن التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عند الدخول على الرابط من هنا.

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