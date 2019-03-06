السعودية اليوم / مؤتمر المجلس الدولي للمطارات الإفريقية يبدأ أعماله بالأقصر



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

بدأت اليوم بمدينة الأقصر جنوب مصر، أعمال مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا ACI في دورته الـ61، الذي يستمر حتى 10 مارس الجاري تحت شعار "تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خلال الأنشطة غير الملاحية"، بمشاركة 400 عضو يمثلون المطارات في 50 دولة إفريقية، فضلًا عن ممثلي المجلس العالمي للمطارات والخبراء المتخصصين في مجال المطارات والنقل الجوي بالإضافة إلى بعض شركات الطيران الإفريقية.

ودعا وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه رئيس شركة مصر للطيران أحمد عادل، القائمين على صناعة المطارات بالقارة الأفريقية إلى توحيد الجهد والفكر، والبحث في آفاق وسبل جديدة من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال وضع خطة واستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة والسعي الدائم لتطوير الأداء وتدريب وتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من أجل تحسين تجربة المسافرين.

من جانبها أشارت رئيس المجلس العالمي للمطارات أنجيلا جيتينز في كلمتها، إلى أن مجلس المطارات يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تنمية المطارات الأفريقية ومجابهة التحديات والعوائق التي تواجه صناعة النقل الجوي بالقارة كالسلامة والبنية التحتية بالإضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض دول القارة.

وتناقش جلسات المؤتمر التحديات التي تواجه المطارات الإفريقية لتطوير قطاع الأعمال وكيفية خلق مصادر وأنشطة تجارية جديدة خارج قطاع الطيران لتحسين وتعظيم العائد، وكيفية استغلال المناطق المحيطة بالمطارات من خلال إنشاء مدن المطارات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة ارتباط مجال الطيران والسياحة وكيفية تعزيز الشراكة والتعاون بين مجالي المطارات والسياحة.

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