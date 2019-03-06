انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: محمد بن سلمان "زعيم عصابة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:37 مساءً - قال السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "زعيم عصابة وحاكم قاسٍ بلا رحمة"، مؤكداً أنه وراء قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف روبيو، في تصريحات صحفية، أن بن سلمان "ذهب إلى عصابة كاملة"، في إشارة إلى فريق الاغتيال السعودي المسؤول عن تنفيذ الجريمة التي وقعت في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

وروبيو واحد من بين عشرات المشرّعين الأمريكيين الذين يتهمون إدارة البيت الأبيض بدعم بن سلمان وحمايته من المساءلة حول "جرائم يقف خلفها".

وأضاف السيناتور الأمريكي أن بن سلمان كان "متهوّراً ولا يرحم"، وأنه "راغب بشكل متزايد في السيطرة على الأوضاع في السعودية بقوة".

ولفت روبيو إلى تعذيب المواطن الأمريكي (من أصل سعودي)، وليد فتيحي، واحتجاز نشطاء حقوق المرأة، فضلاً عن قتل خاشقجي، وانتهاكات أخرى.

وأمس، شنّ أعضاء في الكونغرس الأمريكي هجوماً لاذعاً على الرئيس دونالد ترامب، عقب جلسة مغلقة، متهمين إياه بالتقاعس عن تحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المشرعون الأمريكيون عبّروا عن خيبة أملهم من جراء ما تقوم به إدارة ترامب من تحقيقات في قضية خاشقجي، حيث كانوا يتوقعون تقريراً مفصلاً يجيب عن تساؤلاتهم.

وقدَّم مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة، مساء الاثنين الماضي، شروحاً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال التي طالب بها الأعضاء.

وتخلّفت إدارة ترامب عن موعد نهائي، في فبراير الماضي، لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي.

وقدَّم 5 مشرعين ديمقراطيين، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يطلب من أجهزة الاستخبارات تسليم تقرير إلى الكونغرس يحدد أسماء مَن أمر ومن نفذ الاغتيال، خلال موعد أقصاه 30 يوماً.