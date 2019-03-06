الان تتابع “الفالح” يعلن عن موعد لطرح “أرامكو” وشركاتها وجميع المصافي للاكتتاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن موعد لطرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب والشركات التابعة وجميع المصافي. وقال في تصريحات صحفية، يجري العمل على طرح الشركة والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين. وأكد الوزير الفالح إلى الصحفيين خلال زيارته مقر شركة ساتورب ومجمع مصانع شركة صدارة، أن السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميًا، إضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، إضافة إلى تصدير الغاز المسال.

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