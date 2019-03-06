شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القريات» يدعو قادة المدارس لاستلام ميزانيات مدارسهم التشغيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ‎

دعت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم القريات، جميع قادة وقائدات المدارس، لاستلام ميزانيات مدارسهم التشغيلية ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 3/7/1440هـ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بن عداد العنزي، أن صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس يسير وفق آلية واضحة ومحددة وفق تنظيمات وزارة التعليم، وحث جميع قادة المدارس على سرعة مراجعة الشؤون الإدارية والمالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد.