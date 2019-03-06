شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بوادي لعصان في أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (عسير) @sayaf9854

أنجزت أمانة منطقة عسير 90 في المئة من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بوادي لعصان في مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشروع شمل تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة في تقاطعات الطرق، مؤكداً أن مشاريع السيول ستُسهم في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

وأشار إلى إن الأمانة تنفذ حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة في مدينة أبها، التي تهدف الأمانة من خلالها إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.

يُذكر أن مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في وادي لعصان، يأتي ضمن أعمال أمانة منطقة عسير لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها، التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم الأحياء في مدينة أبها.

وأنهت الأمانة كافة الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجاري العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.