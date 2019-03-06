شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية بين مركز الأزمات و«صحة الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

دشَّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأربعاء)، إنشاء منصة إلكترونية بين مركز الأزمات والكوارث في الإمارة والشئون الصحية بالمنطقة، لإعطاء مؤشرات صحية فورية عن إمكانياتها وتحديثها بشكل يومي من قِبل 48 مستشفى في المنطقة (حكومي وخاص)، والتي تعد أول منصة إلكترونية يتم تطبيقها على مستوى المملكة.

واستعرض أمير المنطقة النظام الإلكتروني الذي يقوم على إعطاء هذه المؤشرات الصحية الفورية، مشدداً على جميع الجهات المشاركة في المبادرة بالاستمرارية في تحديث بياناتها بشكل دوري، والتوسع في النظام وإضافة المزيد من الجهات المتعاونة، متمنياً السلامة للجميع.

أوضح مدير مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود الحاضر، أن المنصة تُتيح للمركز معرفة الإمكانيات المتاحة لإحالة الحالات الصحية وقت وقوع الكارثة أو الأزمة إلى المستشفى المناسب الذي تتوفر فيه الإمكانيات الآلية والبشرية لمعالجة مثل هذه الحالة، وإعطاء بيانات ومؤشرات لعمل الإحصائيات وتحليل مخاطر المنطقة لمواجهتها والعمل على عدم تكراراها.

وأشار إلى أن الجهات المُشاركة في المبادرة هي إمارة المنطقة ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث، والمديرية العامة للشؤون الصحية، ومديرية الدفاع المدني، ولجنة السلامة المرورية في المنطقة.

حضر تدشين المبادرة، مدير «صحة الشرقية» الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء راشد المري، ورئيس جمعية السلامة المرورية عبدالله الراجحي، وعدد من منسوبي «صحة الشرقية» ومركز الأزمات بالإمارة.