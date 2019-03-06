السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) أحد فرسان الخيل يقدم عرضا في «المسرح المفتوح» بالقرية السعودية للإبل بالصياهد، ضمن العروض التي تشمل طريقة الترحيب والتحية بالزوار، وتنويم الخيل، والتقاط المنديل، والأهداف النارية بالرمح والسيف، والتلويح على السرج.



كانت هذه تفاصيل خبر مهارات خيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.