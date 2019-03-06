61 % من السعوديين ينامون ساعات كافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما توصل استطلاع أجرته شركة أبسوس آند موري للأبحاث والدراسات إلى أن السعوديين البالغين يأتون في المركز الثاني عالميا بعد الهند بين 27 دولة شملتها الدراسة من حيث حصولهم على عدد ساعات نوم كافية بنسبة 61% من عينة الدراسة، اختلف متخصصون في علاج اضطرابات النوم مع هذه النتائج، إذ أكدوا لـ»مكة» أن الواقع يشير إلى عدم حصول الأغلبية على ساعات نوم كافية.

وقال كل من استشاري الأمراض الصدرية والباطنية واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس واستشاري اضطرابات النوم والأستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود أحمد باهمام، في تصريحهما لـ»مكة» إنهما لا يتفقان مع النتائج التي توصلت لها الدراسة، والتي ربما لم تجر على عينة عشوائية يمكن الركون لنتائجها، إذ إن الواقع يشير لكون أغلب السعوديين لا يحصلون على ساعات نوم كافية، ولا سيما الطلاب والموظفين.

وأضافا أن غالبية السعوديين يسهرون إلى وقت متأخر ويستيقظون باكرا للمدارس والجامعات والأعمال، مشيرين إلى أن المتقاعدين يحصلون على نوم كاف أفضل من غيرهم، وبحسب الدراسات يؤثر النوم كثيرا في الإنتاجية ونسب الإنجاز، ولا سيما إذا كانوا أطفالا ومراهقين في مرحلة نمو، لحاجتهم لنوم كاف لتعمل هرمونات النمو بشكل أفضل، وأيضا لترسيخ المعلومات المتحصل عليها دراسيا.

5 أسباب تؤدي لاضطرابات النوم

1 نمط الحياة غير الصحي، الوجبات الدسمة، المشروبات المنبهة، التدخين، عدم ممارسة الرياضة

2 الاضطرابات النفسية والسلوكية كالقلق والاكتئاب

3 استخدام أدوية الربو والضغط والمسكنات وغيرها

4 توتر الشخصية

5 مشاكل مرضية كالاختناق الليلي الذي يعاني منه نحو مليون سعودي على الأقل

الدول العشر الأول في ساعات النوم الكافية

الهند

السعودية

سيبيريا

الصين

أمريكا

الأرجنتين

روسيا

ألمانيا

بولندا

السويد

الدراسة

أجريت بين 20أبريل و4مايو 2018

شملت الفئة العمرية بين 18و64عاما

شملت نحو 20767شخصا من 27دولة

الاستطلاع كان من خلال الموقع الالكتروني لشركة الأبحاث