الاتحاد الأوروبي يرفض قائمة غسل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية الأوروبية بشأن غسل الأموال، بحسب منظمة الشفافية الدولية ووكالة بلومبيرج الإخبارية أمس.

وأوضحت كل من المنظمة والوكالة أن قرار الرفض سيعلن رسميا اليوم الخميس من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسيل، متضمنا أسباب الرفض من قبل الحكومات الأوروبية.

وتضمنت القائمة 23 بلدا منها السعودية، والتي أثار إدراجها انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة، وقالت إنها لن تعتمدها.

وكانت المملكة أعربت عن أسفها للإدراج بالقائمة وأكدت مجددا التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال وزير المالية محمد الجدعان حينها «إن التزام السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية».

13 فبراير إعلان قائمة غسل الأموال

14 فبراير السعودية تأسف للإدراج بالقائمة

6 مارس حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض القائمة

7 مارس الإعلان الرسمي للرفض