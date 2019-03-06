والله بعودة يا رمضان.. الشهر الكريم على الأبواب ويفصلنا عن أول أيامه شهرين.. هلال رجب يولد الأربعاء...

شهرين تقريباً يفصلونا عن شهر رمضان الكريم ، بعدما كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر رجب المبارك فلكياً وفقاً للحسابات الفلكية،و التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد سيكون الجمعة المقبلة 8 مارس ، وسوف يكون أول أيام شهر شعبان فلكياً 6 أبريل، وأول أيام شهر رمضان المعظم ستكون 6 مايو المقبل .

ظروف رؤية هلال رجب وعدد أيامه

تم ولادة هلال شهر رجب مباشرة اليوم الأربعاء 19 من جمادى الأخرة 1440 الموافق 6 مارس ،وهو يوم الرؤية.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد لن يولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار، ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا .

وكشف معهد الفلك، أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ5 دقائق، وفى القاهرة بـ7 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 4 لـ8 دقائق .

وأوضح المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد ، يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 2 و13 دقيقة ماعدا مقدشيو التى يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداكار التى يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق وكذلك نوكشوط ولاجوس ، التى يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق .

وأكد المعهد طبقاً لبيانه، على أنه بذلك يكون يوم الخميس المقبل 7 مارس الجارى، هو المتمم لشهر جمادى الأخر لعام 1440 هجريا، وتكون غرة شهر رجب فلكياً يوم الجمعة المقبلة 8 مارس الجارى.

هلال شعبان المعظم

بالنسبة لهلال شعبان المعظم فكشف الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 أبريل “يوم الرؤية”.

هلال رمضان واستعدادات معهد الفلك

وعن غرة شهر رمضان المبارك فكشف الدكتور محمد غريب، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.

وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .

وأشار غريب، إلى أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأحد 5 مايو المقبل هو المتمم لشهر شعبان، وتكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيا يوم الاثنين 6 مايو المقبل.

وكشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد يستعد حالياً للإعداد لإمساكية الشهر المعظم، والذى سيكون عدته فلكيا 29 يوما وينتهى 3 يونيو، فضلا عن التجهيز للجان لاستطلاع هلال رجب وشعبان ورمضان .

ولفت غريب، إلى أن أول أيام شهر رمضان سيكون أقل أيام الشهر فى عدد ساعات الصيام، والتى ستصل لحوالى 15 ساعة و23 دقيقة، بينما يكون أخر يومين فى شهر رمضان هما أطول أيامه من حيث عدد ساعات الصيام بحوالى 16 ساعة ودقيقتين، موضحاً أنه متوقع أنه سوف يكون في توافق فى أول أيام رمضان فى كل الدول العربية والإسلامية .

هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

أما عن موعد عيد الفطر المبارك، فكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو “يوم الرؤية”.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم “يوم الرؤية”، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أن وفقاً لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك .