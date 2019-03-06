، "ابتدائية التلمساني" بالرياض تعقد برنامجًا لتعريف أولياء الأمور بالتعليم المبني على الكفايات ،

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عقدت مدرسة التلمساني الابتدائية اليوم برنامجًا تعريفيًا بالتعليم المبني على الكفايات من خلال منسق برنامج كفايات عامر الصعيري، وذلك بحضور قائد التغيير يوسف العنزي، وقائد المدرسة حسين آل إبراهيم، وعدد من أولياء الأمور.
وقد تضمن البرنامج نبذة تعريفية عن التعليم المبني على الكفايات تحدث خلاله عامر الصعيري عن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التحول الوطني 2020 لوزارة التعليم ثم تعريف عام عن الكفايات، حيث يهدف البرنامج إلى التحول لمنهجية التعليم المعتمد على الكفايات، وتحديث أساليب التعليم والتعلم والتقويم وتنمية الإدراك لكفايات القرن 21 .
كما يهدف إلى مواءمة مخرجات التعلم لسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تأهيل الطلبة لسوق العمل؛ حيث يُسهم برنامج كفايات في تطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة من حيث إكسابهم: المهارات، المعارف، الاتجاهات، القيم، والمبادئ اللازمة لبناء فرد في المجتمع، من خلال التدريب على مهارات القرن 21 ما يحقق الاستثمار الحقيقي في الأفراد لرفع الإنتاجية والفاعلية.
وتحدث عامر الصعيري عن مقارنة بين التعليم المبني على الكفايات مقابل التعليم التقليدي، كما تحدث عن الأفكار العشرة الكبرى. وبعد ذلك، تم تقديم عرض عن استراتيجيات تطبيق برنامج التعلم المبني على الكفايات وأخيرًا الحديث عن المخرجات المتوقعة في تطبيق كفايات التعليم.
وفي نهاية العرض قام قائد التغيير، يوسف العنزي بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات أولياء الأمور.
"ابتدائية التلمساني" بالرياض تعقد برنامجًا لتعريف أولياء الأمور بالتعليم المبني على الكفاياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
عقدت مدرسة التلمساني الابتدائية اليوم برنامجًا تعريفيًا بالتعليم المبني على الكفايات من خلال منسق برنامج كفايات عامر الصعيري، وذلك بحضور قائد التغيير يوسف العنزي، وقائد المدرسة حسين آل إبراهيم، وعدد من أولياء الأمور.
وقد تضمن البرنامج نبذة تعريفية عن التعليم المبني على الكفايات تحدث خلاله عامر الصعيري عن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التحول الوطني 2020 لوزارة التعليم ثم تعريف عام عن الكفايات، حيث يهدف البرنامج إلى التحول لمنهجية التعليم المعتمد على الكفايات، وتحديث أساليب التعليم والتعلم والتقويم وتنمية الإدراك لكفايات القرن 21 .
كما يهدف إلى مواءمة مخرجات التعلم لسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تأهيل الطلبة لسوق العمل؛ حيث يُسهم برنامج كفايات في تطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة من حيث إكسابهم: المهارات، المعارف، الاتجاهات، القيم، والمبادئ اللازمة لبناء فرد في المجتمع، من خلال التدريب على مهارات القرن 21 ما يحقق الاستثمار الحقيقي في الأفراد لرفع الإنتاجية والفاعلية.
وتحدث عامر الصعيري عن مقارنة بين التعليم المبني على الكفايات مقابل التعليم التقليدي، كما تحدث عن الأفكار العشرة الكبرى. وبعد ذلك، تم تقديم عرض عن استراتيجيات تطبيق برنامج التعلم المبني على الكفايات وأخيرًا الحديث عن المخرجات المتوقعة في تطبيق كفايات التعليم.
وفي نهاية العرض قام قائد التغيير، يوسف العنزي بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات أولياء الأمور.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
11:26 PM
يهدف لرفع الإنتاجية والفاعلية وتأهيل الطلبة لسوق العمل تحقيقًا لرؤية المملكة
عقدت مدرسة التلمساني الابتدائية اليوم برنامجًا تعريفيًا بالتعليم المبني على الكفايات من خلال منسق برنامج كفايات عامر الصعيري، وذلك بحضور قائد التغيير يوسف العنزي، وقائد المدرسة حسين آل إبراهيم، وعدد من أولياء الأمور.
وقد تضمن البرنامج نبذة تعريفية عن التعليم المبني على الكفايات تحدث خلاله عامر الصعيري عن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التحول الوطني 2020 لوزارة التعليم ثم تعريف عام عن الكفايات، حيث يهدف البرنامج إلى التحول لمنهجية التعليم المعتمد على الكفايات، وتحديث أساليب التعليم والتعلم والتقويم وتنمية الإدراك لكفايات القرن 21 .
كما يهدف إلى مواءمة مخرجات التعلم لسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تأهيل الطلبة لسوق العمل؛ حيث يُسهم برنامج كفايات في تطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة من حيث إكسابهم: المهارات، المعارف، الاتجاهات، القيم، والمبادئ اللازمة لبناء فرد في المجتمع، من خلال التدريب على مهارات القرن 21 ما يحقق الاستثمار الحقيقي في الأفراد لرفع الإنتاجية والفاعلية.
وتحدث عامر الصعيري عن مقارنة بين التعليم المبني على الكفايات مقابل التعليم التقليدي، كما تحدث عن الأفكار العشرة الكبرى. وبعد ذلك، تم تقديم عرض عن استراتيجيات تطبيق برنامج التعلم المبني على الكفايات وأخيرًا الحديث عن المخرجات المتوقعة في تطبيق كفايات التعليم.
وفي نهاية العرض قام قائد التغيير، يوسف العنزي بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات أولياء الأمور.
، "ابتدائية التلمساني" بالرياض تعقد برنامجًا لتعريف أولياء الأمور بالتعليم المبني على الكفايات ،
المصدر : الخليج 365
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