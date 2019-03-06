، 15 فعالية تشهدها الجبيل الصناعية بموسم الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل على كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية

تشهد مدينة الجبيل الصناعية وعلى هامش فعاليات موسم الشرقية 15 فعالية متنوعة بخيارات مختلفة ترضي جميع الأذواق وتشمل كافة المجالات الثقافية والرياضية بالإضافة إلى الفنية.

وتشتمل الفعاليات التي ستقام في أماكن مختلفة بمدينة الجبيل الصناعية على عرض ثلاثي الأبعاد على مبنى سابك، وهو عرض مدهش يروي حكايات من خلال صور متحركة ثلاثية الأبعاد تنعكس على المبنى وهي تجربة مميزة مفعمة بالإبداع حيث سترافقه أغان خاصة بكل مشهد، وعرض المياه التفاعلية على شاطئ الفناتير وهي عروض مرئية تفاعلية تنعكس على مياه البحر ونوافير ساحل الشرقية بطابع فني موسيقي رائع، وتشارك الألعاب النارية في فعاليات موسم الشرقية على شاطئ الفناتير حيث ستضيء مجموعة رائعة من الألعاب النارية سماء مدينة الجبيل الصناعية بألوانها الزاهية وأشكالها الرائعة بتجربة لا مثيل لها تميز موسم مهرجان الشرقية. وتتزامن المدينة بعيون فنانيها بمعرض فني معاصر بالصالة المتعددة الأغراض بالمركز الثقافي بالفناتير حيث يركز على فناني المنطقة الشرقية بوسائط مختلفة تشمل الرسم والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية المستلهمة من المنطقة الشرقية وتاريخها وثقافتها العريقة الناتجة عن مجتمعات متعددة تعايشت وتكانفت عبر العقود، وعلى أنغام الموسيقى تعزف فرقة التخت الشرقي أعذب الألحان بفعالية تابعة للأوبرا المصرية بمركز الملك عبدالله الحضاري تقدم ألحاناً وأغاني شهيرة لأبرز الفنانين.

وتستمر الفعاليات بفعالية حديقة المغامرة حيث يستمتع الزائر بأجواء المغامرة بأنواع مختلفة من الرياضات الشيقة والمثيرة التي تعتمد على الاستعراض بأدائها مثل عروض الدراجات الهوائية والتحديات البرية على شاطئ الفناتير، وتستضيف مدينة الجبيل الصناعية ضمن فعاليات موسم الشرقية بطولة المملكة للقوارب الشراعية وهي احد الرياضات البحرية الممتعة حيث تتميز بكونها ستقام في هذا الوقت من السنة بالنادي البحري. وتعتمد تلك البطولة على مواسم ذات أجواء خاصة للسباقات الشراعية، بالإضافة إلى بطولة المملكة للدبابات البحرية الجولة الأولى ويشارك فيها أكثر من 35 متسابقاً وهي بطولة منظمة من قبل اتحاد الرياضات البحرية السعودي وتتضمن البطولة سباق ماراثون بحري على شاطئ الفناتير الجنوبي.

وعلى هامش فعاليات موسم الشرقية تنظم الهيئة الملكية بالجبيل المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات بمركز الملك عبدالله الحضاري، وهو منتدى ومعرض تفاعلي يستعرض طرق وبرمجة الربورت والذكاء الاصطناعي وأخر ما توصلت إلية التقنية الحديثة في هذا المجال. حيث يصاحب هذا المنتدى والمعرض ورش عمل لتطوير أفكار الشباب والشابات في هذا المجال.

وتشهد مدينة الجبيل الصناعية فعالية وايب آوت بشاطئ الفناتير وهو عبارة عن كرنفال يتميز بعدد من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي يقدم عروضاً أكروباتية وفنية مختلفة. وعدداً من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية وألعاب الأطفال.

وتنظم الهيئة الملكية بالجبيل أيضاً فعالية أصحاب الهمم بالمركز الثقافي بالفناتير وتركز هذه الفعالية على أصحاب الهمم ومشاركاتهم في جميع أنشطتها الرياضية والثقافية وذلك في المسابقات والتحديات وإبداعات مختلفة تتناسب مع قدراتهم.

و تتواصل الفعاليات بفعاليات متنوعة تتضمن تجربة المنصات النفطية، وهي تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط بتجربة فريدة تعتمد على أحدث التقنيات التي تستعرض عمليات التنقيب وإنتاج النفط بمجمع غاليريا مول. بالإضافة إلى منتدى إثراء والذي يستضيفه مركز الملك عبدالله الحضاري وهو منتدى يقدم جرعة كاملة من الإلهام من خلال متحدثين من الشباب يعرضون تجاربهم وقصصهم الشخصية الملهمة التي تثري العقول. وتعزز مبادئ الإبداع والمثابرة والنجاح بين الشباب في المملكة.

وستشهد الفعاليات أيضاً معرض إثراء لاب وهو عبارة عن معارض متنقلة تعليمية وابتكارية تعتمد على الإبداع في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات، والتقنية الحديثة. وتستقبل الزوار من جميع الأعمار والفئات بمجمع غاليريا مول.