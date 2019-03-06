، 50 رجلاً وامرأة ينهون دورة "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر" بالأفلاج ،

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نفَّذ مركز الإرشاد الأسري بلجنة تنمية الأفلاج دورة تدريبية عن "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر"، ضمن مشروع نبيه لحماية الأبناء من التحرش الجنسي، استفاد منها نحو 50 رجلاً وامرأة.
وتحدث الدكتور تركي المحيميد خلال الدورة عن أساسيات نجاح البيت السعيد، والأساليب المعينة على تماسك الأسرة، وأهمية استقرارها النفسي والاجتماعي، وقواعد التعامل مع المشكلات الأسرية، والعوامل التي تسهم في استقرار الأسرة وترابطها على الرغم من التحديات والمخاطر التي قد تحيط بها.
وأشار إلى أهمية التعاون والتفاهم في حياة الزوجين والأبناء، وحسن توزيع المسؤوليات بينهم.
وتناولت محاور الدورة أنماط الشخصيات الأربعة، ومفهوم كل نمط وصفاته، وما ينبغي العمل به في حل المشكلات الأسرية، كذلك تعريف كل من الزوجين بشخصياتهم، وأثر ذلك في حماية الأبناء من التحرش والإيذاء والعنف من خلال تنمية شخصياتهم، وتطوير قدراتهم.
وأوضح رئيس مركز الإرشاد الأسري خالد المحيميد لـ"الخليج 365" أن المركز يقدم البرامج التدريبية والتوعوية والخدمات الاستشارية المجانية، ويساعد في حل المشكلات التي تواجه الأُسر بكل سرية وأمانة.
وأضاف: قدم مركز الإرشاد الأسري منذ ثلاثة أشهر أكثر من 120 استشارة هاتفية وإلكترونية في مختلف مجالات الأسرة بهدف الحفاظ على كيانها واستقراها.
وفي نهاية البرنامج أشاد المدرب بمنجزات المركز والخدمات التي يقدمها، وشكرهم على إتاحة الفرصة لذلك اللقاء.
50 رجلاً وامرأة ينهون دورة "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر" بالأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
نفَّذ مركز الإرشاد الأسري بلجنة تنمية الأفلاج دورة تدريبية عن "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر"، ضمن مشروع نبيه لحماية الأبناء من التحرش الجنسي، استفاد منها نحو 50 رجلاً وامرأة.
وتحدث الدكتور تركي المحيميد خلال الدورة عن أساسيات نجاح البيت السعيد، والأساليب المعينة على تماسك الأسرة، وأهمية استقرارها النفسي والاجتماعي، وقواعد التعامل مع المشكلات الأسرية، والعوامل التي تسهم في استقرار الأسرة وترابطها على الرغم من التحديات والمخاطر التي قد تحيط بها.
وأشار إلى أهمية التعاون والتفاهم في حياة الزوجين والأبناء، وحسن توزيع المسؤوليات بينهم.
وتناولت محاور الدورة أنماط الشخصيات الأربعة، ومفهوم كل نمط وصفاته، وما ينبغي العمل به في حل المشكلات الأسرية، كذلك تعريف كل من الزوجين بشخصياتهم، وأثر ذلك في حماية الأبناء من التحرش والإيذاء والعنف من خلال تنمية شخصياتهم، وتطوير قدراتهم.
وأوضح رئيس مركز الإرشاد الأسري خالد المحيميد لـ"الخليج 365" أن المركز يقدم البرامج التدريبية والتوعوية والخدمات الاستشارية المجانية، ويساعد في حل المشكلات التي تواجه الأُسر بكل سرية وأمانة.
وأضاف: قدم مركز الإرشاد الأسري منذ ثلاثة أشهر أكثر من 120 استشارة هاتفية وإلكترونية في مختلف مجالات الأسرة بهدف الحفاظ على كيانها واستقراها.
وفي نهاية البرنامج أشاد المدرب بمنجزات المركز والخدمات التي يقدمها، وشكرهم على إتاحة الفرصة لذلك اللقاء.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
11:22 PM
نفَّذها مركز الإرشاد الأسري ضمن مشروع "نبيه" لحماية الأبناء من التحرُّش
نفَّذ مركز الإرشاد الأسري بلجنة تنمية الأفلاج دورة تدريبية عن "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر"، ضمن مشروع نبيه لحماية الأبناء من التحرش الجنسي، استفاد منها نحو 50 رجلاً وامرأة.
وتحدث الدكتور تركي المحيميد خلال الدورة عن أساسيات نجاح البيت السعيد، والأساليب المعينة على تماسك الأسرة، وأهمية استقرارها النفسي والاجتماعي، وقواعد التعامل مع المشكلات الأسرية، والعوامل التي تسهم في استقرار الأسرة وترابطها على الرغم من التحديات والمخاطر التي قد تحيط بها.
وأشار إلى أهمية التعاون والتفاهم في حياة الزوجين والأبناء، وحسن توزيع المسؤوليات بينهم.
وتناولت محاور الدورة أنماط الشخصيات الأربعة، ومفهوم كل نمط وصفاته، وما ينبغي العمل به في حل المشكلات الأسرية، كذلك تعريف كل من الزوجين بشخصياتهم، وأثر ذلك في حماية الأبناء من التحرش والإيذاء والعنف من خلال تنمية شخصياتهم، وتطوير قدراتهم.
وأوضح رئيس مركز الإرشاد الأسري خالد المحيميد لـ"الخليج 365" أن المركز يقدم البرامج التدريبية والتوعوية والخدمات الاستشارية المجانية، ويساعد في حل المشكلات التي تواجه الأُسر بكل سرية وأمانة.
وأضاف: قدم مركز الإرشاد الأسري منذ ثلاثة أشهر أكثر من 120 استشارة هاتفية وإلكترونية في مختلف مجالات الأسرة بهدف الحفاظ على كيانها واستقراها.
وفي نهاية البرنامج أشاد المدرب بمنجزات المركز والخدمات التي يقدمها، وشكرهم على إتاحة الفرصة لذلك اللقاء.
، 50 رجلاً وامرأة ينهون دورة "أنماط الشخصية ودورها في استقرار الأُسر" بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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