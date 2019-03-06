، الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهتي نصف نهائي كأس زايد بين الهلال والأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية في دور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي وناديي الهلال والأهلي.

فقد حُدد يوم الأحد 17 من مارس موعد مباراة الذهاب من دور نصف نهائي البطولة والتي تضع ممثلي الكرة السعودية الهلال والأهلي وجهًا لوجه على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض فيما سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) مسرحًا لمباراة الإياب والتي ستُقام يوم الاثنين 15 من إبريل.

في حين سيكون موعد لقاء الإياب من المواجهة الثانية والتي تجمع المريخ السوداني بنظيره النجم الساحلي 29 من مارس الجاري على ملعب أم درمان في العاصمة السودانية، يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز النجم الساحلي بهدف دون رد.

وقد حدد الاتحاد العربي موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهرإبريل القادم في مدينة العين بدولة الإمارات.