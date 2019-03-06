، مصرع مواطنَيْن في حادث جسر الملك فهد صباح اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع بين شاحنة ومركبة صغيرة.. والسفارة تابعت الحادث أولاً بأول

أسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر الملك فهد عن مصرع اثنَيْن من المواطنين في موقع الحادث.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين قد تابعت القضية أولاً بأول، وحالة المصابَيْن.. فيما لا يزال الحادث قيد المتابعة من قِبل السفارة.

وقد تابعت "الخليج 365" حادث سير وقع صباح اليوم على جسر الملك فهد في "الجانب البحريني"؛ أدى إلى اشتعال النيران في المركبتَيْن المتصادمتَيْن، ونتج من ذلك وفاة شخصَيْن وإصابة بليغة لاثنَيْن آخرَيْن.

وقد وقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة. وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث.