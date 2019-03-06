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أسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر الملك فهد عن مصرع اثنَيْن من المواطنين في موقع الحادث.
وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين قد تابعت القضية أولاً بأول، وحالة المصابَيْن.. فيما لا يزال الحادث قيد المتابعة من قِبل السفارة.
وقد تابعت "الخليج 365" حادث سير وقع صباح اليوم على جسر الملك فهد في "الجانب البحريني"؛ أدى إلى اشتعال النيران في المركبتَيْن المتصادمتَيْن، ونتج من ذلك وفاة شخصَيْن وإصابة بليغة لاثنَيْن آخرَيْن.
وقد وقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة. وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث.
مصرع مواطنَيْن في حادث جسر الملك فهد صباح اليومعبدالله السالم الخليج 365 2019-03-06
أسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر الملك فهد عن مصرع اثنَيْن من المواطنين في موقع الحادث.
وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين قد تابعت القضية أولاً بأول، وحالة المصابَيْن.. فيما لا يزال الحادث قيد المتابعة من قِبل السفارة.
وقد تابعت "الخليج 365" حادث سير وقع صباح اليوم على جسر الملك فهد في "الجانب البحريني"؛ أدى إلى اشتعال النيران في المركبتَيْن المتصادمتَيْن، ونتج من ذلك وفاة شخصَيْن وإصابة بليغة لاثنَيْن آخرَيْن.
وقد وقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة. وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
10:35 PM
وقع بين شاحنة ومركبة صغيرة.. والسفارة تابعت الحادث أولاً بأول
أسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر الملك فهد عن مصرع اثنَيْن من المواطنين في موقع الحادث.
وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين قد تابعت القضية أولاً بأول، وحالة المصابَيْن.. فيما لا يزال الحادث قيد المتابعة من قِبل السفارة.
وقد تابعت "الخليج 365" حادث سير وقع صباح اليوم على جسر الملك فهد في "الجانب البحريني"؛ أدى إلى اشتعال النيران في المركبتَيْن المتصادمتَيْن، ونتج من ذلك وفاة شخصَيْن وإصابة بليغة لاثنَيْن آخرَيْن.
وقد وقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة. وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث.
، مصرع مواطنَيْن في حادث جسر الملك فهد صباح اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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