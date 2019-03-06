محمد بن مسعود - الدمام - تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه شرق منطقة عسير في جريمة قتل مواطن شقيقه الأكبر في ظروف غامضة، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاتها. وأشارت المصادر إلى أن مواطناً عشرينياً أقدم مساء أمس على قتل شقيقه الأكبر بالأمواه شرق عسير في ظروف غامضة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، ولا زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق. الأجهزة الأمنية بالأمواه تحقق في مقتل شاب على يد أخيه سعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-06 تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه شرق منطقة عسير في جريمة قتل مواطن شقيقه الأكبر في ظروف غامضة، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاتها. وأشارت المصادر إلى أن مواطناً عشرينياً أقدم مساء أمس على قتل شقيقه الأكبر بالأمواه شرق عسير في ظروف غامضة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، ولا زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق. 06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440 10:21 PM تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه شرق منطقة عسير في جريمة قتل مواطن شقيقه الأكبر في ظروف غامضة، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاتها. وأشارت المصادر إلى أن مواطناً عشرينياً أقدم مساء أمس على قتل شقيقه الأكبر بالأمواه شرق عسير في ظروف غامضة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، ولا زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق. ، الأجهزة الأمنية بالأمواه تحقق في مقتل شاب على يد أخيه ،

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