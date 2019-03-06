، منقية الفطيماني تتوج بالمركز الأول في فئة (100 شعل) بمهرجان الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداً تقام منافسات المنقيات في فئة (30 جمل – وضح)

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (100 جمل - شعل)، حيث حلت في المركز الأول منقية مطلق صقر الفطيماني السهلي، فيما جاءت في المركز الثاني منقية حنس مفرس العتيبي، وكان المركز الثالث من نصيب بندر صحن بن شوية، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية زيد سعود الغربي، وجاءت منقية عمر سعد المشوح في المركز الخامس.

من جهة أخرى، تقام غداً الخميس منافسات المنقيات في فئة (30 جمل – وضح)، بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل - وضح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الخميس، قبل دخولها المنافسات بعد غد الجمعة.