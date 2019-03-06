، بوابة "سبل" الإلكترونية مستشارك في اتخاذ خيار التعلُّم والمهنة المناسبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقها "هدف" في وقت سابق لتكون منصة السعوديين من الشباب والشابات

احتضن ملتقى لقاءات الرياض 2019 المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم محاضرة تثقيفية عن الدور الذي تقدمه منصة "سبل" الإلكترونية، التي أطلقها في وقت سابق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتكون منصة لتمكين السعوديين من اتخاذ الخيارات الأنسب في التعلم، والخيارات المهنية الأفضل لأبناء الوطن من الشباب والشابات.

وأوضح خلال المحاضرة طارق السيف، المختص في الإرشاد المهني، أن بوابة "سبل" تهدف إلى بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس والجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والموظفين.. ويكمن دوره في ترسيخ قيمة المثابرة لتحقيق مسارات مهنية مثمرة ومستدامة، وتحفيز مبدأ احترام جميع المهن، وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع، إضافة إلى تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ، بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر.

وأكد "السيف" أن البرنامج يدعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول المستقبل المهني، وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية توفر محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل؛ لتساعد جميع الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية. داعيًا الشباب والشابات لزيارة المنصة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها في تخطيط مستقبل مبني على طرق علمية.

جدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أطلق البوابة الإلكترونية "سبل" في 20 جمادى الآخرة 1438هـ.