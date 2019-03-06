كشف ملابسات الحادث المروع بين شاحنة ومركبة على جسر الملك فهد – فيديو وصور

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تفاصيل الحادث الذي وقع اليوم بين شاحنة ومركبة وأدى إلى وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين. وقالت المؤسسة إن المركبتين كانتا في وضعية السير عند وقوع الحادث الذي تسبب في نشوب حريق وفقاً للمعلومات الأولية للحادث.
وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني باتجاه السعودية عند الساعة ٦:٣٠ صباحا تم إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة لمدة ساعة واحدة مع بطء في الحركة لاحقا بسبب معالجة موقع الحادث حفاظا على سلامة المسافرين.
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