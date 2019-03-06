بالصور: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في طريق عام بتبوك

ألقى مرور تبوك القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والاستعراض بمركبته في طريق عام، معرضاً حياته وحياة قائدي المركبات للخطر. وأكد المرور، في بيان له اليوم (الأحد)، أنه سيستكمل إجراءات إحالة المفحط للهيئة المرورية، لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

يُذكر أن نظام المرور يفرض عقوبات مشددة على ممارسي “التفحيط”، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وتضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.