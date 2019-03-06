بالصور.. “فوكس سينما” تفتتح ثاني مجمع سينمائي لها في الرياض

افتتحت مجموعة “فوكس سينما” اليوم (الأربعاء) ثالث مجمع سينمائي لها في المملكة والثاني في مدينة الرياض، وذلك في مركز “القصر مول” التجاري جنوب العاصمة الرياض.

ويضم المجمع السينمائي في “القصر مول” 15 شاشة، بسعة مقاعد في 1.294 مقعداً، كما يحتوي على تجارب مميزة، مثل KIDS المخصصة لرواد السينما الصغار وتجربة ماكس، إضافةً إلى “نوتيلا بار”. يُذكر أن افتتاح المجمع السينمائي هو الثاني في مدينة الرياض، والثالث في المملكة، بعد إطلاق “فوكس سينما” في “رد سي مول” بجدة في تاريخ 27 يناير، ضمن التزاماتها نحو المملكة باستثمار ملياري ريال سعودي لتطوير مرافق ترفيهية عالمية المستوى.