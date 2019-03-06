بالصور: أمير الرياض يتقدم المصلين على الأميرة جهير بنت سعود بالجامع الكبير

أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بالجامع الكبير بالرياض.

وكان الديوان الملكي أصدر أمس الثلاثاء بياناً نعى فيه الفقيدة، مبيناً أن صلاة الميت ستكون بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، حيث أدّى عدد من الأمراء وكبار المسؤولين صلاة الميت على الأميرة. وكان من ضمن المصلين إخوة الفقيدة، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وأمّ الحاضرين لأداء صلاة الجنازة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيزالشيخ.