شاهد: صورة نادرة تكشف عن الغنيمة التي حصل عليها الملك عبدالعزيز من العثمانيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-، أثناء تفقده المدافع والأسلحة العثمانية التي غنمها أثناء حروبه مع العثمانيين حينها. ويعود تاريخ التقاط الصورة إلى عام 1340هـ- 1922م، حيث أمر الملك المؤسس في ذلك الوقت بوضع الغنيمة التي أحرزها من القوات العثمانية فوق قصر الحكم بالرياض.

وكان قصر الحكم مقر إقامة الملك عبدالعزيز؛ حيث أدار شؤون الحكم من خلاله مدة تزيد على الثلاثين عاماً، وانتقل عام 1357هـ بجميع عائلته وجزء من دوائره إلى قصور المربع شمال مدينة الرياض، لكن هـذا القصر استمر في ممارسة وظائفه الإدارية حتى آخر حياة الملك عبدالعزيز. يشار إلى أن قصر الحكم كان أكبر بناية في الرياض، وكانت مساحته تزيد عن 15 ألف م2 بالطوب اللبن والطين، ويشتمل القصر على بعض القلاع القديمة وهي جزء من القصر الكبير منذ أيام الإمام فيصل ووالده الإمام تركي.