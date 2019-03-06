محافظ هيئة الاستثمار: الإسكان من القطاعات الواعدة استثماريًا بالمملكة

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، أن الإسكان من القطاعات الحيوية والواعدة استثماريًا في المملكة بكل المقاييس.

حيث كتب العمر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «يعد الإسكان من القطاعات الحيوية والواعدة استثماريًا في المملكة بكل المقاييس.. وما نشهده حاليًا من تطوير شامل لمنظومة الإسكان والتمويل العقاري؛ سيرفع من القدرات التنافسية لهذا القطاع، ويزيد من جاذبيته الاستثمارية بشكل عام».

واختتمت اليوم بالرياض، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، والعديد من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

وأكّد وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة، سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملُّك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%، مشددًا على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نموًا كبيرًا خلال هذه الفترة؛ حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري، بمبلغ يتجاوز 4.7 مليارات ريال.

وأوضح الحقيل- خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»- أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية؛ للحصول على الخيار التمويلي المناسب لهم، منوّهًا بحجم المشروعات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، إذ تم حتى الآن البدء في تنفيذ 45 مشروعًا منها، تتوزع في مختلف المناطق.

وقال: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز الـ35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقّعة سنويًا خلال الفترة الماضية، كانت تقريبًا 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز الـ125 ألف عقد تمويلي جديد، كما نطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام».