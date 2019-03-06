الإنتربول السعودي يعقد دورات تدريبة متخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية

عقد الإنتربول السعودي، العديد من الدورات التدريبة المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 17/3/1440هـ إلى 4/4/1440هـ؛ وذلك لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للإنتربول والدور الأمني الذي يقوم به الإنتربول السعودي في ذلك.

يأتي ذلك من منطلق، استشعار أهمية دور قواعد البيانات الدولية في العملية الأمنية، وتكامل العمل المشترك بين الإنتربول السعودي والقطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة، ‏وحرصًا من الإنتربول السعودي لتفعيل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للإنتربول السعودي (SIIS).